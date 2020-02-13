CHP'den Kocasakal ve Sevigen için kesin ihraç istemi - Son Dakika
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CHP'den Kocasakal ve Sevigen için kesin ihraç istemi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı Disiplin Kurulu, Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

CHP'den Kocasakal ve Sevigen için kesin ihraç istemi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı Disiplin Kurulu, Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, "Partiyi ve partilileri kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma" gibi gerekçelerle, partililerin CNN Türk yayın ve programlarına katılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:54 Kaynak: AA
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