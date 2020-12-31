CHP'den "Kovid-19 Gölgesinde 2020 Türkiyesi" başlıklı çalışma - Son Dakika

CHP'den "Kovid-19 Gölgesinde 2020 Türkiyesi" başlıklı çalışma

31.12.2020 14:21
CHP'den

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Bu rejim Türkiye'nin onlarca yıllık birikimini heba ederken Türkiye'nin nitelikli beşeri sermayesinin beyin göçü ile yurt dışına kaçmasına neden olmaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Bu rejim Türkiye'nin onlarca yıllık birikimini heba ederken Türkiye'nin nitelikli beşeri sermayesinin beyin göçü ile yurt dışına kaçmasına neden olmaktadır." görüşünü savundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Açıkel'in "Kovid-19 Gölgesinde 2020 Türkiyesi" başlıklı bir çalışma yaptığı belirtildi.

Açıkel'in söz konusu çalışmasında, Türkiye'de Kovid-19 salgını öncesinde mevcut olan eşitsizliklerin bu dönemde daha da derinleştiğini ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında geçirdiği ikinci yıl olan 2020'de de ekonomik buhranın sürdüğünü ortaya koyduğu kaydedildi.

Çalışmada, şeffaflıktan uzak yönetim anlayışı nedeniyle Kovid-19 salgınına karşı mücadelenin zarar gördüğü ve bunun uluslararası değerlendirmelere de yansıdığını vurgulayan Açıkel, "Pandeminin ilk döneminde maske dağıtamayan, şimdi ise neredeyse tüm dünyanın ilk doz aşılarını bitirme aşamasına gelmesine rağmen aşıların ülkeye getirilmesinde kendi açıkladıkları tarihlerde bile geciken ve aşılama konusunda tutarlı bir politika ortaya koyamayan bir plansızlığın, sağlık alanındaki yeterlilik konusunda Türkiye'yi en alt sıralarda yer alan bir ülke konumuna sürüklediğini görüyoruz." görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile geçen yıl yaşanan kötü gidişin ve gerilemenin bu yıl da devam ettiğini ileri süren Açıkel, çalışmayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu rejim Türkiye'nin onlarca yıllık birikimini heba ederken, Türkiye'nin nitelikli beşeri sermayesinin beyin göçü ile yurt dışına kaçmasına neden olmakta. Saray rejiminin yönetimi altında Türkiye, pandemi döneminde dahi beyin göçünün sürdüğü bir ülke haline geldi. Yetişmiş doktorlarımızın yurt dışında çalışmak için yaptıkları başvurulardaki artış da bunun bir göstergesi. 2020 yılı, kurumların yıpratılmasının devam ettiği, devlet yönetiminde yerleşik kurallardan uzak keyfi ve tutarsız uygulamaların sürdüğü, Cumhuriyetimizin inşa ettiği kurumlarda yetişen liyakatli kadrolar yerine partizanca bürokrasiye yerleştirilen çevrelerin ülkemizi ve geleceğimizi şekillendiren kararlara imza atmaya devam ettiği bir yıl olarak tarihe geçti."

Cumhuriyet Halk Partisi, Fethi Açıkel, Beyin Göçü, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den 'Kovid-19 Gölgesinde 2020 Türkiyesi' başlıklı çalışma - Son Dakika


Son Dakika

Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak Başakşehir'in Webo için attığı tweet, Türkiye'den çok görüntülenen tweet oldu Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Ekipler, yılbaşına 'fidan nöbetinde' girecek! Çam ağaçlarının kesilmemesi için görev başındalar 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler Boşanma aşamasındaki kadın, misafir olarak gittiği evde camdan atlayarak intihar etti Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi
Kulüplere iade edilen verginin amatöre aktarılan tutarı yüzde 70'e düştü Kulüplere iade edilen verginin amatöre aktarılan tutarı yüzde 70'e düştü         
14:23
Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi         
14:02
2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira         
13:40
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü         
11:11
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum         
10:36
Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı         
10:36
Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi         
09:44
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 14:36:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'den "Kovid-19 Gölgesinde 2020 Türkiyesi" başlıklı çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei