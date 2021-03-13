CHP'den Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için "hatıra pulu" - Son Dakika

CHP'den Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için "hatıra pulu"

13.03.2021 13:23
CHP'den Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden sağlık ordusunun her bir neferi için ailelerine gönderilmek üzere mektup kaleme aldığını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden sağlık ordusunun her bir neferi için ailelerine gönderilmek üzere mektup kaleme aldığını bildirdi.

İlgezdi, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, bütün dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 salgınının birinci yılının geride kaldığını belirterek bu süreçte en büyük gücün "sağlık ordusu" olduğuna dikkati çekti.

Kovid-19 ile mücadelenin ön safında yer alan sağlık emekçilerine şükran borçlu olduklarını dile getiren İlgezdi, sağlık ordusunun her bir neferinin gece-gündüz demeden çalıştığını vurguladı. Sağlık çalışanlarının günlerce evlerine gidemediklerini, sevdiklerinden ayrı, evlat kokusuna, aile sıcaklığına hasret kaldıklarını ve canlarını ortaya koyduklarını anlatan İlgezdi, şöyle devam etti:

"Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. İyi ki varlar. Bu inançtan hareketle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu kutsal mücadelede hayatını kaybeden sağlık ordumuzun her bir neferi için ailelerine gönderilmek üzere bir mektup kaleme aldı. Biz de Halkla İlişkiler, Kültür ve Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak kaybettiğimiz evlatlarımızın aziz hatırasını gelecek nesillere aktarmak için 'hatıra pulları' hazırladık. Sayın Genel Başkanımızın mektubunda ifade ettiği üzere hazırlanan pullar, yaşam döngüsünü vurgulayan 'hayat ağacını' ve 'fedakarlığı' ifade etmektedir. Binlerce yıllık kadim kültürün temelinde yer alan bu ağaç, evlatlarımızın bizlere miras bıraktığı ahlaklı ve erdemli yaşamla birlikte yeşermektedir. Bu pullarda bir nefes sıhhat olmak için canını ortaya koyan sağlık ordumuzun emeği vardır. Hayat ağacına can suyu veren iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

İlgezdi, Kovid-19 sürecinin, herkesin temel sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının, sağlıklarının korunmasının devlet için vazgeçilemez bir görev olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu bakımdan siyaset kurumu, vakit kaybetmeden sorumluluk almalıdır. Sağlık emekçilerimiz arasında ayrım yapılmaksızın ek ödemeleri ödenmeli, insan onuruna yaraşır bir ücret rejimine geçilmelidir. Yaşamımızı emanet ettiğimiz değerli sağlık emekçilerimize söz veriyoruz, çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz. Çalışırken, can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız. Vatandaşı koruyan, sağlık emekçilerini onurlandıran güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. Bu bizim öncelikli görevimizdir. Bu vesileyle bir nefes sıhhat için kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bir canı yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden, iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan vazgeçmeyen bütün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 'hatıra pulu' - Son Dakika


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