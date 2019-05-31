CHP'den köy muhtarlarına kutlama ziyareti

CHP
İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçilen köy muhtarlarını ziyaret ederek tebrik etti.
Tüfekçi, partili yöneticilerle merkeze bağlı Pancarlık, Atçalı, Kuşsaray ve Palabıyık köylerini ziyaret etti.
Ziyaretlerde Pancarlık Köyü Muhtarı Muharrem Kaya
, Atçalı Köyü Muhtarı Kenan Kümbet
, Kuşsaray Köyü Muhtarı Bülent Özkan
ve Palabıyık Köyü Muhtarı Önder Göçen ile görüşen Tüfekçi, seçimlerde elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.
Muhtarlardan sorun ve taleplerini dinleyen Tüfekçi, "CHP olarak köylümüzün her zaman emrindeyiz. Köylerimizin hak ettikleri hizmeti alabilmeleri için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Özellikle köylerin yol ve içme suyu konusundaki sıkıntılarını ve çiftçilerimizin geçim sıkıntılarını biliyoruz. Bu sorunlara inşallah birlikte çözüm arayacağız." dedi.
Ziyaretlere CHP Merkez
İlçe Başkanı İsmail Kalender ile İl Genel Meclisi üyeleri Yıldız Bek ve İlhami Türksal katıldı.