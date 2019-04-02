Son Dakika Haberleri: CHP'den Köyceğiz'deki Seçim Sonucuna İtiraz

CHP'den Köyceğiz'deki Seçim Sonucuna İtiraz

13 dakika önce

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı tarafından, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Kamil Ceylan'ın kazandığı seçim sonuçlarına itiraz edildi.

CHP'den Köyceğiz'deki Seçim Sonucuna İtiraz, System.String[]
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı tarafından, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Kamil Ceylan'ın kazandığı seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Köyceğiz'de Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Kamil Ceylan, yüzde 49,9 oranla 11 bin 682 oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Hüseyin Erol ise yüzde 47,99 oranla 11 bin 421 oyda kaldı. Seçimde 1250 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hayal Yıldız, aradaki farkın sadece 261 oy olduğunu belirterek, "Geçersiz sayılan oylar sonucu etkileyebilecek kadar yüksek oranda. Bu yüzden itiraz ettik" dedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:33 Kaynak: DHA

AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Köyceğiz, Güncel
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