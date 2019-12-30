CHP'den Libya uyarısı: Vekalet savaşlarına girerek Müslüman kanının dökülmesini kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, gelecek günlerde TBMM'ye gelecek Libya 'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye olumsuz baktıklarını bildirdi.

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