CHP'den Libya uyarısı: Vekalet savaşlarına girerek Müslüman kanının dökülmesini kabul etmiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya CHP'den Libya uyarısı: Vekalet savaşlarına girerek Müslüman kanının dökülmesini kabul etmiyoruz - Son Dakika Dünya

CHP'den Libya uyarısı: Vekalet savaşlarına girerek Müslüman kanının dökülmesini kabul etmiyoruz

6 saat önce

CHP, "Türkiye'nin Libya'daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesine, taraflardan birinin yanında yer alarak sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu

CHP'den Libya uyarısı: Vekalet savaşlarına girerek Müslüman kanının dökülmesini kabul etmiyoruz, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, gelecek günlerde TBMM'ye gelecek Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye olumsuz baktıklarını bildirdi.


Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ünal Çeviköz, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:32 
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