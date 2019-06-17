Son Dakika Haberleri: CHP'den 'mart ayı işsizlik rakamları' değerlendirmesi
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CHP'den 'mart ayı işsizlik rakamları' değerlendirmesi

25 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "İşsizlikteki artışın büyük kısmı daha önce iş sahibi olduğu halde işini kaybedenlerden geldi.

CHP'den 'mart ayı işsizlik rakamları' değerlendirmesi, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "İşsizlikteki artışın büyük kısmı daha önce iş sahibi olduğu halde işini kaybedenlerden geldi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:03 
Cumhuriyet Halk Partisi
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