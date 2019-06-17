CHP'den 'mart ayı işsizlik rakamları' değerlendirmesi
25 dakika önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "İşsizlikteki artışın büyük kısmı daha önce iş sahibi olduğu halde işini kaybedenlerden geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "İşsizlikteki artışın büyük kısmı daha önce iş sahibi olduğu halde işini kaybedenlerden geldi." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:03
İşsizlik rakamları açıklandı
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