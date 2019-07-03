Son Dakika Haberleri: CHP'den memur ve emekli zammı açıklaması
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CHP'den memur ve emekli zammı açıklaması

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır ama AKP yönetimindeki Türkiye'de ise ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır oldu.

CHP'den memur ve emekli zammı açıklaması, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır ama AKP yönetimindeki Türkiye'de ise ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır oldu." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:27 
Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Ekonomi
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