CHP'den memur ve emekli zammı açıklaması
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır ama AKP yönetimindeki Türkiye'de ise ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:27
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Enflasyonla mücadele hayat pahalılığını önlemek için yapılır ama AKP yönetimindeki Türkiye
'de ise ücretlere düşük zam vermek için ayarlanır oldu." açıklamasında bulundu.
Pamela Anderson, futbolcu sevgilisi Adil Rami'nin elini çatlayana kadar ezdiğini söyledi
Nihal Olçok'tan A Habere tepki: Korkma "darbe" de sayın sunucu
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: TÜİK marketleri arayıp indirim istiyor