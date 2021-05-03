CHP'den Merkez Bankasına ilişkin kanun teklifi - Son Dakika

CHP'den Merkez Bankasına ilişkin kanun teklifi

03.05.2021 13:23
CHP'den Merkez Bankasına ilişkin kanun teklifi, System.String[]

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, Merkez Bankasının "siyasi etki ve yönlendirmelerden uzak" bir şekilde temel amacı olan fiyat istikrarına odaklanması gerektiği belirtilerek, bütün uygulamaların, Merkez Bankası politikalarının bağımsızlığına olan güven arttıkça o ülkelerin parasının değerinin istikrarlı bir seyir izlediğini gösterdiğine işaret edildi.

Paranın değerinin istikrarlı seyretmesinin düşük enflasyon ve düşük faiz sonucunu doğuracağı kaydedilen gerekçede, "Kanun teklifiyle Merkez Bankasının, 2001 krizinden çıkılmasında önemli bir işlev görmesini sağlayan hukuki statüyü yeniden kazanması, para politikasını temeli olmayan önermeler yerine, ülke ve dünya ekonomisinin gerçeklerine göre bağımsız şekilde oluşturan, uygulayan ve hesabını veren bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Teklifin kanunlaşması halinde, Merkez Bankasının hükümetle ilişkisi sadece cumhurbaşkanı aracılığıyla sağlanacak; Merkez Bankasındaki Banka Meclisi üyeleri özel bir kanuna dayanmayan herhangi bir resmi ve özel görev üstlenemeyecek; Merkez Bankası başkanının görevlendirilmesi ve görevden alınması Merkez Bankası Kanunu'nda belirlenen kurallara göre yapılacak ve görev süresi 5 yıla çıkarılacak; Merkez Bankası başkanı özel bir kanuna dayanmayan herhangi bir resmi ve özel görev üstlenemeyecek; Merkez Bankası başkan yardımcılarının atanmasında da Merkez Bankası kanunundaki kurallara uygunluk koşulu aranacak ve bu konuda Merkez Bankası başkanı yetkili olacak.

Düzenlemeyle, Merkez Bankasının reeskonta kabul edeceği ticari senet ve vesikaların üç imza taşıması ve vadelerine en fazla 120 gün kalmış olma koşulu getirilmesi; bankanın yıllık safi karından yüzde 20 oranında ihtiyat akçesi ayırmasının sağlanması ve birikmiş ihtiyat akçesinin Hazineye aktarılmasına ilişkin uygulamanın kaldırılması da öngörülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Bankası, Engin Altay, Engin Özkoç, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den Merkez Bankasına ilişkin kanun teklifi - Son Dakika


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