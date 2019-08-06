CHP'den Merkez Bankasının 'swap hamlesi'ne tepki
2 saat önce
Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Merkez Bankası para kuruluna çevrilmeye çalışılıyor.
Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
, "Merkez Bankası
para kuruluna çevrilmeye çalışılıyor. 1999 yılında IMF, Türkiye
'ye bunu dayattığında karşı çıkarak bu önerinin reddedilmesini sağlayanlar, şerefli Türk bürokratlarıydı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:59
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