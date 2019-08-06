Son Dakika Haberleri: CHP'den Merkez Bankasının 'swap hamlesi'ne tepki
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CHP'den Merkez Bankasının 'swap hamlesi'ne tepki

2 saat önce

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Merkez Bankası para kuruluna çevrilmeye çalışılıyor.

CHP'den Merkez Bankasının 'swap hamlesi'ne tepki, System.String[]
Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Merkez Bankası para kuruluna çevrilmeye çalışılıyor. 1999 yılında IMF, Türkiye'ye bunu dayattığında karşı çıkarak bu önerinin reddedilmesini sağlayanlar, şerefli Türk bürokratlarıydı." dedi.
Merkez Bankası, Aykut Erdoğdu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:59 
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