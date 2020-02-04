CHP, "Milli Egemenliğin 100. yılı" dolayısıyla resim, şiir ve beste yarışması düzenleyecek.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk, Milli Egemenlik ve Demokrasi" konulu resim, şiir ve beste yarışması yapılacak. Beste yarışması, çocuklar ve büyükler kategorileri olmak üzere iki ayrı dalda gerçekleştirilecek.

Eserler, 6 Mart 2020 saat 17.00'ye kadar CHP Genel Merkezine elden, kargo veya posta yoluyla teslim edilebilecek. Dereceye girenler ise 6 Nisan 2020'de ilan edilecek.

Resim, şiir ve beste yarışmasında dereceye giren ilk üç eser sahibi ile "Beste Yarışması Büyükler Kategorisi"nde dereceye giren ilk üç eser sahibine para ödülü verilecek.

Başvurular ücretsiz

Ödüller 23 Nisan 2020'de düzenlenecek törenle eser sahiplerine teslim edilecek.

Başvuruların ücretsiz olduğu yarışmanın detaylı bilgilerine ve yarışma şartnamesine "23nisan.chp.org.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.