CHP'den, Milli Piyango ve şans oyunlarının özelleştirilmesiyle ilgili Meclis araştırması önergesi - Son Dakika

CHP, Milli Piyango ve şans oyunlarının Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetimince özel bir şirkete devredilmesi sonucu ortaya çıkan sorunların araştırılması ve çözümüne yönelik önerilerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve arkadaşlarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergede, Milli Piyango'nun internet sitesinde, şans oyunlarının 1 Ağustos 2020 itibarıyla Sisal Şans AŞ'ye devredildiği ve bu şirket tarafından düzenlenmeye başlandığının açıklandığını ancak devir sözleşmesinin kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.

Milli Piyango ve şans oyunlarının özel sektöre bu şekilde devredilmesinin hukuki açıdan sorunlu olduğu savunulan önergede, Sisal Şans AŞ'nin, şans oyunlarının internet üzerinden oynanabilmesi olanağını sağlayarak vatandaşları buna teşvik etmeye başladığı, şirket tarafından işletilen internet sitesi üzerinden oynatılan eski ve yeni birçok oyunun her an ve her yerden ulaşılabilir olmasıyla telefon, tablet ve bilgisayarların adeta birer "kumar makinesine" dönüştüğü iddia edildi.

Önergede, Milli Piyango bayiliği ve seyyar Milli Piyango bayiliği yaparak geçimini sağlayan çok sayıda dar gelirli vatandaş ile ailelerinin, TVF yönetimi ve Sisal Şans AŞ arasındaki sözleşme nedeniyle mağdur olduğu da öne sürülerek, Milli Piyango şans oyunlarının TVF yönetimince özel bir şirkete devredilmesi sonucu ortaya çıkan sorunların araştırılması ve çözümüne yönelik önerilerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması talep edildi.