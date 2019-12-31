CHP'den öğrenci affı teklifi - Son Dakika
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CHP'den öğrenci affı teklifi

6 saat önce

CHP, ilişiği kesilen ya da kayıt yaptırmayan öğrencilerin yeniden üniversitelerine dönmesi için kanun teklifi verdi.

CHP'den öğrenci affı teklifi, System.String[]

CHP, ilişiği kesilen ya da kayıt yaptırmayan öğrencilerin yeniden üniversitelerine dönmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Teklife göre, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla öğrenimlerine başlayabilecek.

Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Teklifin gerekçesinde, eğitimin, temel bir insan hakkı olarak evrensel ölçekte kabul gördüğü belirtilerek, "Bunun altında yatan en önemli etken eğitimin; insan kişiliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde çok önemli bir faktör ve insanların kendilerini gerçekleştirmeleri ve özgürleşmeleri ile doğrudan ilişkili bir süreç olmasıdır." ifadesi kullanıldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında, yükseköğretim kurumlarında, örgün eğitim kapsamında 3 milyon 180 bin, toplamda ise 7 milyon 740 bin 502 öğrencinin eğitim gördüğüne işaret edilen gerekçede, "Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar çocuklarımızın eğitim öğretim hayatına da yansımıştır. Ekonomik güçlükler, disiplin sorunları gibi nedenlerle binlerce çocuğumuz eğitim-öğretim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

Kanun teklifi ile yükseköğretim düzeyinde eğitim-öğretim ortamından kopan çocuklarımızın yeniden okullarına dönmeleri hedeflenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:04 Kaynak: AA
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CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi
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