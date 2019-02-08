Son Dakika Haberleri: CHP'den Ohal Komisyonu Açıklaması

CHP'den Ohal Komisyonu Açıklaması

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Tüm KHK'liler derhal işlerine iade edilmeli, hukuk garabeti OHAL Komisyonu feshedilmelidir.

CHP'den Ohal Komisyonu Açıklaması, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Tüm KHK'liler derhal işlerine iade edilmeli, hukuk garabeti OHAL Komisyonu feshedilmelidir." ifadesini kullandı.

Gökçen, yazılı açıklamasında, son açıklanan Olağanüstü hal (OHAL) Komisyonu verilerini değerlendirdi.

Her ay ortalama 3 bin ila 5 bin civarında dosyanın sonuçlandırdığını gördüklerini belirten Gökçen, "Aralıkta ise 8 bin 500 dosya karara bağlanmış. Karara bağlanan dosyalarla Komisyon çalışanlarının mesai saatlerini düşündüğümüzde ortalama 2,5 dakikada bir kararın verildiğini görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Komisyonun, binlerce KHK mağdurunu oyalarken, binlercesinin de işlerine dönmelerinin dakikalar içinde engellediğini öne süren Gökçen açıklamasında, "CHP olarak çağrımızı tekrarlıyoruz; tüm KHK'liler derhal işlerine iade edilmeli, hukuk garabeti OHAL Komisyonu feshedilmelidir." ifadesine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:11 Kaynak: AA

Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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