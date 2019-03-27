Son Dakika Haberleri: CHP'den "Okullarda Propaganda Yapıldı" İddiası

CHP'den "Okullarda Propaganda Yapıldı" İddiası

39 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ülkemizin pek çok yerinden okullarda AKP propagandası yapıldığı haberleri geliyor.

CHP'den
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ülkemizin pek çok yerinden okullarda AKP propagandası yapıldığı haberleri geliyor. Milli Eğitim Bakanlığını göreve davet ediyorum, iddialara ilişkin soruşturma açılması ve sorumluların görevden uzaklaştırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli'deki Güney Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde AK Parti Güney Belediye Başkan Adayı Halil Ayhan'ın öğretmenleri bir odada toplayarak seçim propagandası yaptığını ileri sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, "Okullarda siyasi propaganda yürütülemez" maddesinin olduğunu hatırlatan Karaca, iktidarın hukuka aykırı hareket ettiğini savundu.

Karaca, Resmi Gazete'deki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında ise "Mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle, askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yapılamayacağı" ifadelerinin yer aldığını hatırlatarak, "Ülkemizin pek çok yerinden okullarda AKP propagandası yapıldığı haberleri geliyor. Milli Eğitim Bakanlığını göreve davet ediyorum, iddialara ilişkin soruşturma açılması ve sorumluların görevden uzaklaştırılması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:07 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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