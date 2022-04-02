CHP'den Ramazan skandalı... "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı - Son Dakika

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CHP'den Ramazan skandalı... "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı

Enez CHP İlçe Başkanı Avcu, sosyal medya hesabından, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı

EDİRNE - CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'nun, sosyal medya hesabından, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştığı görüntü büyük tepki topladı.

CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, sosyal medya hesabından, alkol masasını çekip, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı.

Avcu paylaştığı videoda, mübarek Ramazan ayını alkol sofrası kurarak karşıladığını söyleyerek, "30 Mart 2022 Mehmet eniştemin bahçede Ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani. Sakallıyım ama kendimi de çekeyim" ifadelerini kullandı.

Avcu'nun paylaştığı bu görüntülere sosyal medyadan çığ gibi tepki yağdı.