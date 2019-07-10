Son Dakika Haberleri: CHP'den "S-400" açıklaması
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CHP'den "S-400" açıklaması

17 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "ABD'nin kalkanının olduğu şehre (Malatya) Rusya'nın S-400 savunma sisteminin kurulabileceği konuşuluyor.

CHP'den
Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya, Rusya, Ekonomi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "ABD'nin kalkanının olduğu şehre (Malatya) Rusya'nın S-400 savunma sisteminin kurulabileceği konuşuluyor. İran ve Rusya, Kürecik'ten dolayı Malatya'yı vurmayla tehdit ederken, ABD de S-400'ler için tehditlerine devam ediyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:02 
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