CHP'den "S-400" açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "ABD'nin kalkanının olduğu şehre (Malatya) Rusya'nın S-400 savunma sisteminin kurulabileceği konuşuluyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:02
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "ABD'nin kalkanının olduğu şehre (Malatya
) Rusya
'nın S-400 savunma sisteminin kurulabileceği konuşuluyor. İran
ve Rusya, Kürecik'ten dolayı Malatya'yı vurmayla tehdit ederken, ABD de S-400'ler için tehditlerine devam ediyor." dedi.
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