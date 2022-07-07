CHP'den Sabahattin Önkibar Açıklaması: "Söz Konusu İsmi Derhal Açıklamasını Bekliyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında iddialarda bulunan Sabahattin Önkibar hakkında CHP'den yapılan açıklamada, "Önkibar, 'Bana bu bilgiyi veren, Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilidir. Gerekirse ismini açıklarım' ifadesini kullanmıştır. Sayın Önkibar'dan, bu ifadesi doğrultusunda, söz konusu ismi derhal açıklamasını bekliyoruz" denildi.

CHP Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden Sabahattin Önkibar'ın iddiaları üzerine bu akşam açıklama yapıldı. Söz konusu açıklama şöyle:

"SÖZ KONUSU İSMİ DERHAL AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ"

"Sayın Sabahattin Önkibar, 7 Temmuz 2022 tarihinde kendisine ait YouTube kanalında yayınladığı videoda, partimizi, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i hedef alan bazı iddialarda bulunmuştur. İçerisinde hiçbir gerçek unsurun bulunmadığı videoda sayın Önkibar, 'Bana bu bilgiyi veren, Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilidir. Gerekirse ismini açıklarım' ifadesini kullanmıştır. Sayın Önkibar'dan, bu ifadesi doğrultusunda, söz konusu ismi derhal açıklamasını bekliyoruz. Aksi halde, bugüne kadar yaptığı ve yanıt verme gereği duymadığımız açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkacaktır."

NE OLDU?

Sabahattin Önkibar, "Beşli Çete" olarak nitelendirilen yapıda yer alan bir müteahhidin aracı vasıtasıyla Meral Akşener'e bir çanta dolusu dolar gönderdiğini, Akşener'in bu durumu hemen Kılıçdaroğlu'na ilettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun derhal bu çantayı iade etmesini söylediğini ve bunun üzerine çantanın, sahibine iade edildiğini iddia etmişti. Önkibar, "Bunları nereden mi biliyorum derseniz, Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri söyledi. Gerekirse bana bu bilgileri veren CHP milletvekilinin ismini de açıklarım" demişti.