Son Dakika Haberleri: CHP'den Salda Gölü Açıklaması

CHP'den Salda Gölü Açıklaması

26 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Çok zengin bir yaşamı içinde barındıran Uzungöl, AK Parti'nin 'beton politikaları' ile bugün ciddi bir yapılaşma ve nüfus baskısıyla beton ormanı haline geldi.

CHP'den Salda Gölü Açıklaması, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Çok zengin bir yaşamı içinde barındıran Uzungöl, AK Parti'nin 'beton politikaları' ile bugün ciddi bir yapılaşma ve nüfus baskısıyla beton ormanı haline geldi. Salda Gölü için de aynı plan devrede." ifadesini kullandı.

Karaca, yazılı açıklamasında, Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılması kararına tepki gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "doğal yapıyı bozmayacağız" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Karaca, "Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilen yerlerin durumunun ortada olduğunu, Trabzon Çaykara'daki Uzungöl'ün bunların başında geldiğini belirtti.

Gülizar Biçer Karaca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çok zengin bir yaşamı içinde barındıran Uzungöl, AK Parti'nin 'beton politikaları' ile bugün ciddi bir yapılaşma ve nüfus baskısıyla beton ormanı haline geldi. Salda Gölü için de aynı plan devrede. AK Parti 31 Mart seçimlerine kadar çevrecilik oynayacak sonra buralarda yine en iyi bildiği işi yapacak, beton ve rantı egemen kılacak. Neden oldukları ekonomik kriz yüzünden oylarının düştüğünü gören AK Parti çevreciliğe sığındı. Oy kaybettiklerini görünce, dikey mimarinin en büyük temsilcisi olanlar bugün yatay mimari savunmaya, ülkemizin arazilerini parsel parsel ranta açanlar çevreye saygılı şehirler demeye başladılar. Bizim bu yalanlara karnımız tok, AK Parti'den tek ricamız giderken arkalarında bırakacakları enkaza Salda Gölü'nü de eklemesinler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:14 Kaynak: AA

Gülizar Biçer Karaca, Uzungöl, SALDA GÖLÜ, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurt Dışında 5 Milyon Türk Yaşarken, 3 Ülkede Hiç Türk Yok Kulisleri Sallayan İddia: Kılıçdaroğlu, Eski AK Parti'li Babacan'ın Partisi İçin Gül'e 20 Vekil Vadetti

Şişli'de Yapılan Anket CHP'yi Üzecek! Yüzde 60'lık Kesim "Sarıgül" Dedi Banka, Dosya Masrafından Alınan Faizi Tüketiciye Geri Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:40:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den Salda Gölü Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]