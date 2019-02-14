CHP'den Sanayi Üretim Endeksi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Üç aylık dönemler itibarıyla bakıldığında sanayideki sıkıntının giderek ağırlaştığı anlaşılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Üç aylık dönemler itibarıyla bakıldığında sanayideki sıkıntının giderek ağırlaştığı anlaşılıyor. 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 9,9 artan sanayi üretimi sonraki çeyreklerde hız kesmeye başladı." ifadelerini kullandı.



Öztrak, yazılı açıklamasında, bugün açıklanan sanayi üretim endeksiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Sanayi üretiminin 2018 Aralık ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi üretiminin ise yüzde 10,8 azaldığını belirten Öztrak, aynı dönemde ara malı üretiminde yüzde 14.9, sermaye malı üretimi ise yüzde 8,6 daraldığını bildirdi.



Özellikle ara malı ve sermaye malı üretimindeki sert düşüşün üretimin gelecek aylardaki seyri için de umut vermediğini savunan Öztrak, şöyle devam etti:



"Üç aylık dönemler itibarıyla bakıldığında, sanayideki sıkıntının giderek ağırlaştığı anlaşılıyor. 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 9,9 artan sanayi üretimi sonraki çeyreklerde hız kesmeye başladı. Nitekim, 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 5, üçüncü çeyreğinde yüzde 0,6 artan üretim, yılın son çeyreğinde çakılarak yüzde 7 daraldı. Yılın son çeyreğinde imalat sanayi üretiminde daralma ise yüzde 7,7 oldu."



Üçer aylık dönemler itibarıyla bakıldığında sanayi üretiminde hain darbe girişiminin olduğu 2016'nın üçüncü çeyreğinden bu yana ilk, 2009'un üçüncü çeyreğinden bu yana ise en sert daralmanın 2018'in son çeyreğinde olduğunu ileri süren Öztrak, bu gelişmelere bağlı olarak 2018'in ilk 6 ayında yüzde 7,3 artan sanayi üretiminin 2018'in ikinci yarısında yüzde 3,4 daraldığı ifade etti.



"Ehil ellere emanet edilmiş bir ekonomik program derhal uygulamaya konulmalıdır"



Mevsim ve takvimden arınmış sanayi üretimin son 3 çeyrekte gerilemeye devam ettiğini öne süren Öztrak, bu durumda ekonomide yaşanan durgunluğun derinleştiğini savundu.



Öztrak, açıklamasında şu görüşe yer verdi:



"Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 Aralık Ayı sanayi üretimi rakamları, üretimdeki çöküşün, ülkede yaşanan ekonomik krizin giderek ağırlaştığını ortaya koyuyor. Bugüne kadar ekonomik krizi inkar eden, köklü tedbirler almak yerine pansuman önlemlerle günü kurtarmaya çalışan, ekonomiyi aspirin tedavisiyle seçime kadar götürmeye uğraşan saray yönetimi, ekonomiyi derin bir krizin içine yuvarlamıştır. Ekonomide çarklar artık durmuştur. Türkiye yönetilmemekte, adeta savrulmaktadır. Artık ülkeyi yönetme iddiasında bulunanların krizin farkına varmaları, şapkalarını önlerine koymaları gerekmektedir. İnim inim inleyen milletin dertleri ortadayken 'dengelendik, dengeleniyoruz' demekle, caddeler boyu uzanan iş ve meyve-sebze kuyruklarını görmezden gelmekle sorunlar çözülmemektedir.



Çöken üretimi tekrar ayağa kaldırmak için acilen atılması gereken adımlar vardır. Bu adımların ilki ülkede tüm ekonomik aktörlere ufuk verecek, güveni sağlayacak, ehil eller tarafından hazırlanmış ve uygulaması ehil ellere emanet edilmiş bir ekonomik programın derhal uygulamaya konulmasıdır. Buna karşın mevcut iktidarın birinci önceliğinin milletin sorunlarına çözüm bulmak değil, yerel seçime kadar gemiyi batmadan seçim sandığına ulaştırmak olduğu görülmektedir. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Pansuman tedbirleri bırakın, alınması gereken tedbirleri artık vakit geçirmeden alın. Aksi takdirde milletimizin çektiği acılar katlanarak artacaktır. Kaderden kaçış yoktur. Milletimiz kendisine bu kadar acıyı çektiren, üstüne de 'dengelendik, dengeliyoruz' diyerek alay eden bu yönetime 31 Mart'ta en güzel şekilde denge verecektir."

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