CHP'den Seçim Değerlendirmesi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İmamoğlu kazandı, adalet ve huzur kazandı.

Torun, Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin yazılı açıklamasında İstanbul'da seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını ama Binali Yıldırım'ın kaybetmediğini kaydetti.



"Erdoğan ve onun temsil ettiği her şeyi tek başına yönetme ihtirası, kaybetmiştir." görüşünü savunan Torun, seçmenin gidişattan memnun olmadığını, değişim isteğini yüksek sesle dile getirdiğini belirtti. Torun, "CHP, kendi yetiştirdiği ilçe belediye başkanları ile girdiği büyükşehirlerde seçimleri kazanmıştır. Demokrasi, adalet ve huzur talebi kazanmıştır." ifadelerini yer verdi.



Toplumun adalet istediğini ve kutuplaşmaya karşı olduğunu vurgulayan Torun şunları kaydetti:



"Tüm adaletsiz ve kirli seçim ortamına rağmen seçmenler değişim istediği mesajını güçlü şekilde verdi. Seçmen kavgacı ortamın, siyasetin giderek kirlenen dilinin bir an önce son bulmasını istediğini gösterdi. Son gece oyunlarına rağmen adalet kazandı. Çünkü toplum adalet duygusuna sahip olduğunu, adil olmayan uygulamaları benimsemediğini göstermiştir. Tek adam yönetimini haksız ve adaletsiz bulduğunu ortaya koymuştur.



Muhalefetin değerli olduğu ve muhalefete kulak verilmesi uyarısını yapmıştır. Seçmenler büyük bir sağduyu ile Türkiye'yi beka sorunu gibi suni gündemlerden çıkarmak ve ekonomik kriz, kutuplaşma gibi esas sorunları gündemin ön sıralarına taşımak istediğini gösterdi. Sorunların üzerini örten iletişim taktiklerinin işe yaramadığını, parti liderleri ve adaylardan çözüme yönelik yapıcı projeler duymak istediğini ortaya koydu."



Türkiye'nin yerel seçim haritasının çok önemli bir değişime uğradığını, 2014 seçimlerinin harita üzerindeki baskın renginin değiştiğini, daha dengeli bir yerel yönetim dağılımının oluştuğunu ve seçmenlerin Türkiye'yi tek bir gücün yönetmesini istemediğini gösterdiğini belirten Torun, şöyle devam etti:



"Ülkemizi önümüzdeki dönemde zor zamanlar bekliyor. Ekonomi her geçen gün kötüleşiyor. Kutuplaşma derinleşiyor. Artık bu fotoğraftan çıkma zamanı. Bunun için başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi aktörlerin sorumluluk alması gerekiyor. Seçmenler bu fotoğrafa son vermenin yolunun, siyasi aktörlerin kavgacı ve kutuplaşmacı tutumunun yerine daha sorumlu ve iş birlikçi bir yaklaşımdan geçtiği mesajının altını çizdi. Bu mesajları almak, halkın sesini duymak zorundayız. Artık en önemli görevimiz, seçmenin mesajlarını anlamak ve gereğini yapmaktır."



"İstanbul ve Ankara 25 sene sonra yeni bir yönetimi tecrübe edecek"



Açıklamasında, "İstanbul ve Ankara 25 sene sonra yeni bir yönetimi tecrübe edecek." değerlendirmesine yer veren Torun, "Bunun ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunun farkındayız. İstanbul seçmeni de Türkiye'nin geri kalanı gibi şehirlerin Ankara'dan Cumhurbaşkanı tarafından yönetilmesini istemediğini, şehirlerin kendi seçtiği başkanlar ve onların ekipleri tarafından yönetilmesini istediğini gösterdi. İstanbul'da seçimi Ekrem İmamoğlu kazanmıştır ama Binali Yıldırım kaybetmemiştir, Recep Tayyip Erdoğan ve onun temsil ettiği her şeyi tek başına yönetme ihtirası kaybetmiştir. Erdoğan'ın halkın seçtiği başkanları, istifaya zorlama, görevden alma anlayışı kaybetmiştir. Halkın seçtiği yönetimlerin yerine kayyum atama anlayışı da kaybetmiştir. Seçmen yerel yönetimlerde sorunlar yaşanabileceğini ancak bu sorunlara daha demokratik çözümler bulunmasını istediğini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

