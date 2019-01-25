Son Dakika Haberleri: CHP'den Seçmen İtirazı

CHP'den Seçmen İtirazı

1 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da seçmen listeleriyle ilgili yaptığı itirazlar ve sonuçlarına ilişkin raporu paylaştı.

CHP'den Seçmen İtirazı, System.String[]
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da seçmen listeleriyle ilgili yaptığı itirazlar ve sonuçlarına ilişkin raporu paylaştı.

Kaftancıoğlu'nun İstanbul Adalet Sarayı'nda gazetecilerle paylaştığı raporda, 19 bin 502 seçmen hakkında itirazda bulunulduğu, bu itirazlardan 13 bin 680'nin reddedildiği belirtildi.

Ayrıca, 5 bin 862 seçmen hakkındaki itirazın kabul edildiği ve bu seçmenlerin kaydının dondurulduğu aktarılan raporda, reddedilen 13 bin 680 kişi hakkında yeniden itiraz başvurusu yapıldığı, itirazların gün içerisinde karara bağlanacağı kaydedildi.

Zeytinburnu, Sultanbeyli, Esenler, Esenyurt, Beykoz ve Bayrampaşa'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın herhangi bir itirazının bulunmadığı bilgisinin yer aldığı raporda, Üsküdar'da 7 bin 42, Çatalca'da 4 bin 4, Sancaktepe'de 2 bin 59, Bahçelievler'de bin 100 seçmen hakkında itirazda bulunulduğu belirtildi.

Raporda, Çatalca'da bin 923, Üsküdar'da bin 523 seçmen olmak üzere toplam 5 bin 862 seçmenin kaydı dondurulurken, Sancaktepe'deki itirazların tümünün reddedildiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:28 Kaynak: AA

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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