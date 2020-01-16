CHP'den şehit ve gazilere toplanan yardım paraları için kanun teklifi - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şehit yakınları ve gazilere toplanan yardım paralarının dağıtılması için hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Özkoç, Meclis'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

15 Temmuz hain darbe girişimine engel olmak isteyen vatandaşların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ve Cumhuriyet'e bağlı oldukları için meydanlara çıktıklarını ifade eden Özkoç, o gün vatandaşlardan bazılarının hayatlarını kaybettiğini, bazılarının ise yaralanarak gazi olduklarını hatırlattı.

Engin Özkoç, 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları ve gaziler için 309 milyon lira, Beşiktaş'ta şehit olanların yakınları için de 55 milyon lira toplandığını belirterek, "Bu para şehit ailelerine verilmedi. Bu süre zarfında bir vakıf kurulmadı. Bu paralar, boşalttıkları Hazinenin açıklarını kapatmak için kullanıldı." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu takip ettiğini ve gündeme getirdiğini vurgulayan Özkoç, iktidarın, yardım paralarının dağıtılması için kurulduğunu belirttiği vakfın hala çalışmalarına başlamadığını ileri sürdü.

CHP'li Özkoç, "309 milyon lira faize yatırılsaydı bugün 500 milyon lira, 55 milyon lira bugün 75 milyon lira olmuştu. Bu arada şehit aileleri, babaları evlerini satılığa çıkarttılar. Birçoğu yoksulluk içerisindeydiler. CHP sesini yükseltince onlar da seslerini yükseltmeye başladılar. Bu mağdurlardan bir tanesi Ufuk Yeğin'di." ifadelerini kullandı.

Şehit yakınları ve gazilerin, 23 Ocak'ta söz konusu Vakfın, 24 Ocak'ta ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önünde seslerini duyuracaklarını bildiren Özkoç, "Kendileri için toplanan paranın kendilerine verilmesini istiyorlar. İktidar ve Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu para olunca hemen Vakfa yönetim atadılar. Yandaş medyadan isimleri ve bazı AKP milletvekillerini atadılar. Vakıf aracılığıyla bu parayı gerçek sahipleri için değil kendi amaçları için kullanmak için yaptılar." diye konuştu.

Özkoç, şehit yakınları ile gazilere toplanan yardım paralarının dağıtılması için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla grup başkanvekilleri olarak hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını kaydetti.

Engin Özkoç, "TBMM'ye sesleniyorum: Gerçekten bu vatana, millete, bayrağa sahip çıkıyorsanız, milletin gerçekten vekilleriyseniz o zaman bu millet için şehit düşen ve gazi olanlara da sahip çıkın. Onların hakkının verilmesi için gereğini yapın. Biz vatanımız, milletimiz ve şehitlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.