CHP'den 'şehitlik' unvanı çağrısı
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CHP'den 'şehitlik' unvanı çağrısı ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "FETÖ'nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:48 Kaynak: İHA
CHP'den 'şehitlik' unvanı çağrısı
ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
, "FETÖ'nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor. 15 Temmuz'da darbe girişimde bulunanlarla kumpas davalarını yürütenler aynı örgüt" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, Ergenekon soruşturması ve davalarının FETÖ'nün yargı yoluyla Türkiye
Cumhuriyeti'ni tahrip etmeye yönelik bir eylemi olduğunun ortaya çıktığını söyleyerek, "FETÖ'nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor. 15 Temmuz'da darbe girişimde bulunanlarla kumpas davalarını yürütenler aynı örgüt" diye konuştu.
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