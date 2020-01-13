CHP'den şeker fabrikalarına işçi alımına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'den şeker fabrikalarına işçi alımına ilişkin açıklama - Son Dakika

CHP'den şeker fabrikalarına işçi alımına ilişkin açıklama

8 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜRKŞEKER hangi akla hizmet ediyorsa geçici işçiler dururken İŞKUR üzerinden daimi işçi alıyor.

CHP'den şeker fabrikalarına işçi alımına ilişkin açıklama, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜRKŞEKER hangi akla hizmet ediyorsa geçici işçiler dururken İŞKUR üzerinden daimi işçi alıyor. Kadrolu işçi alınacaksa öncelik bu işçilere verilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, dünyanın en güzel şekerlerinin üretildiği fabrikaların peşkeş çekildiğini ileri sürdü.

AK Parti'nin fabrikaları sattığını, yılların birikimini yok pahasına elden çıkardığını iddia eden Ağbaba, satışı yapılmayan fabrikalarda ise yeni sorunlar yaratmak için uğraşıldığını savundu.

Şeker fabrikalarında çalışan 1400 geçici işçinin gelecekleriyle ilgili kaygılı bir bekleyişe girdiğini ifade eden Ağbaba, TÜRKŞEKER'e ait fabrikalarda 15-20 yıldır geçici olarak çalışan işçiler dururken, dışarıdan daimi işçi alımının ciddi sıkıntılar yaratacağını, mevcut işçilerin de kadrolu yapılması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"TÜRKŞEKER hangi akla hizmet ediyorsa geçici işçiler dururken İŞKUR üzerinden daimi işçi alıyor. Başvurular alındı. Önümüzdeki günlerde TÜRKŞEKER'e bağlı 15 fabrikada çalıştırmak için İŞKUR üzerinden 1500 kişi alımı tamamlanacak. Oysa bu 15 şeker fabrikasında 1400 geçici işçi var. Bu insanlar mağdur ediliyor. Bu şekilde devam ederse 100 yıl çalışsalar da emekli olamazlar. Bu işçilere, emekçilere hepimizin bir vefa borcu var. Bu insanlar şeker fabrikalarına ömrünü vermişler. 15-20 yıl emek vermişler. Bu işçileri dışlayıp dışarıdan daimi işçi almak kabul edilemez. Kadrolu işçi alınacaksa öncelik bu işçilere verilmeli. Liseyi yeni bitirmiş bir genci, 19 yaşındaki bir kişiyi getirip 20 yıldır emek veren işçilerin başına amir olarak koyarsanız çalışma barışı bozulur. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, kadrolu işçi alınacaksa önce fabrikalarda çalışan işçiler kadroya geçirilmeli, ardından dışarıdan alım yapılmalıdır."

Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için teklif sundu
Ataşehir'de manikür sırası tartışmasının ardından kuaförün ruhsatı iptal edildi iddiası CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı incelensin' önergesine AK Parti'den yanıt: Siyasi propaganda yapmak istiyorlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnundan kan geldi

Son Dakika Haberleri
12:43 Hasankeyf'te kurtarma kazıları tamamlanıyor - Son Dakika Haber
12:39 Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek - Son Dakika Haber
12:39 İran'da protestoculara karşı Devrim Muhafızları sokağa indi - Son Dakika Haber
12:39 Sahel Zirvesi Fransa'da başlıyor - Son Dakika Haber
12:35 Adana'da 28 bin 639 okul servis aracı denetlendi - Son Dakika Haber
12:03 Gayri meşru hamile kalan ablasını 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti ardından intihara kalkıştı - Son Dakika Haber
12:00 CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı incelensin' önergesine AK Parti'den yanıt: Siyasi propaganda yapmak istiyorlar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 12:44:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'den şeker fabrikalarına işçi alımına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]