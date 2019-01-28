CHP'den Selçuk'a Kadın Aday

CHP Genel Merkezi'nde yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında, CHP'nin Selçuk Belediye Başkan Adayı Avukat Filiz Ceritoğlu Sengel oldu.

CHP Genel Merkezi'nde yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında, CHP'nin Selçuk Belediye Başkan Adayı Avukat Filiz Ceritoğlu Sengel oldu.



CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in ismi önce Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'dan, daha sonra da Parti Meclisi (PM)'nden geçti. Böylece CHP'nin Selçuk Belediye Başkan Adayı Avukat Filiz Ceritoğlu Sengel oldu.



Filiz Ceritoğlu Sengel yaptığı ilk açıklamasında şunları kaydetti:



"2009 yılında Selçuk Belediyesi CHP Meclis Üyesi olarak başladığım siyasi yaşantıma, 2014 yılında Selçuk ve İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi olarak devam ettim. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisimizin almış olduğu karar uyarınca, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP Selçuk Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen ve deneyimlerini paylaşan tüm parti büyüklerime, CHP kadrolarına, örgütüme, gönüldaşlarıma ve Selçuk halkına şükranlarımı sunuyorum. Şimdi bizlere düşen; hem yerelde hem de genelde AK Parti'nin politikalarına karşı birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Selçuk'ta iktidara taşımaktır. Hiç şüphem yok ki biz kentimize mart'ın sonunda baharı getireceğiz." - İZMİR

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