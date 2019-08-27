CHP'den Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel PM toplantısı
1 saat önce
CHP Parti Meclisi, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta toplanacak.
CHP Parti Meclisi, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta toplanacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:10
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