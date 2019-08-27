Son Dakika Haberleri: CHP'den Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel PM toplantısı
Son Dakika Ekonomi Haber

CHP'den Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel PM toplantısı

1 saat önce

CHP Parti Meclisi, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta toplanacak.

CHP'den Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel PM toplantısı, System.String[]

CHP Parti Meclisi, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta toplanacak.

CHP Parti Meclisi, Eylül, Sivas, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın avukat eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun önünde darbedildi
Ucuz internette süre uzuyor İBB, İSMEK'e 1676 öğretmen alacak Günlük burç yorumları 27 Ağustos 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:27:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel PM toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]