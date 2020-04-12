CHP'den sokağa çıkma yasağı için 'genel görüşme' talebi - Son Dakika

CHP, koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı için TBMM'de genel görüşme talebinde bulundu.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 2 günlük sokağı çıkma yasağının ilan ediliş şeklinin yol açtığı sorunların belirlenmesi, gelecek süreçte alınacak önlemlerin TBMM'de değerlendirilmesi için hazırlanan genel görüşme önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önergede, sokağa çıkma yasağının başlamadan yaklaşık 2 saat önce ilan edildiğini kaydeden CHP'li Özel, kararın ardından halkın ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktığını ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini belirtti. CHP Grup Başkan Vekili Özel, önergede şunları kaydetti: ?"Aynı şekilde sokağa çıkma yasağının 2 gün ile sınırlı kalmayabileceğine yönelik vatandaşlarda oluşan endişe ve kaygıların da bu kuyrukların uzamasına neden olduğu anlaşılmaktadır. 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan ediliş biçimi ve sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yaşananlar başta olmak üzere salgınla mücadelede alınan önlemlerin ele alınabilmesi ve bundan sonra yapılabileceklerin tespit edilebilmesi amacıyla; Meclis Genel Görüşmesi açılmasını arz ve teklif ederiz."