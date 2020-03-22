CHP'den "Su Kanunu" önerisi - Son Dakika
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CHP'den "Su Kanunu" önerisi

6 saat önce

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Su politikası şeffaf ve güncel verilere dayanılarak hazırlanmalı, su havzalarını, sulak alanları koruyan ve varlığını sürdürmesini sağlayan bir yaklaşımla düzenlenecek Su Kanunu acilen yürürlüğe konulmalıdır.

CHP'den

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Su politikası şeffaf ve güncel verilere dayanılarak hazırlanmalı, su havzalarını, sulak alanları koruyan ve varlığını sürdürmesini sağlayan bir yaklaşımla düzenlenecek Su Kanunu acilen yürürlüğe konulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Karaca, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, partisinin "Dünya Su Günü'nde Yaşam ve Su Stresindeyiz: Su Kanunu Çıkarılmalı" başlıklı raporu yayımladığını belirtti.

Raporda, uluslararası kuruluşların hazırladığı veriler ile Türkiye'de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer kuruluşlara ait verilerin karşılaştırılarak sunulduğunu aktaran Karaca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 22 Mart tarihinin "Dünya Su Günü" ilan edildiğinden beri somut bir adım atılmadığını, aksine su kaynaklarının azaldığını, iklim krizi ve kuraklığın önemli bir sorun olarak insanlığın karşısında durduğunu savundu.

Karaca, partisinin geçen yıl Doğa Hakları Manifestosu'nu yayımladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu raporda, ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşların ücretsiz ve güvenilir içme suyuna erişebilmeleri sağlanmalı, kişi başına düşen kullanılabilir su oranındaki eşitsizlikleri gidermeye yönelik uygulamalar geliştirilmelidir. Su politikası şeffaf ve güncel verilere dayanılarak hazırlanmalı, su havzalarını, sulak alanları koruyan ve varlığını sürdürmesini sağlayan bir yaklaşımla düzenlenecek Su Kanunu acilen yürürlüğe konulmalıdır. Türkiye'deki bölgeler arasında yaşanan su sıkıntıları, kişi başına düşen kullanım suyu oranları tespit edilerek iklim değişikliği, nüfus artışı gibi etkenler de gözetilerek acil eylem planları oluşturulmalıdır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:14 Kaynak: AA

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