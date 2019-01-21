CHP'den 'Suriye'de güvenli bölge' tepkisi

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TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile Yolculuk Yaptı

Binali Yıldırım, Marmaray'a Binip Yolcularla Sohbet Etti

Ünlü Yatırımcı Bugüne Kadar Görülmemiş Bir Ekonomik Kriz Çıkacağını Söyledi ve Ekledi: Paramı Altına Yatıracağım