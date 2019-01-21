Son Dakika Haberleri: CHP'den 'Suriye'de güvenli bölge' tepkisi

CHP'den 'Suriye'de güvenli bölge' tepkisi

1 saat önce

Öztrak, "Güvenli bölge diyerek ülke parçalamanın ne olduğunu Irak'ta gördük. Emperyalizm, klasik 'böl, parçala, yönet' taktiğini bir kez daha uyguluyor.

CHP'den 'Suriye'de güvenli bölge' tepkisi, System.String[]
Öztrak, "Güvenli bölge diyerek ülke parçalamanın ne olduğunu Irak'ta gördük. Emperyalizm, klasik 'böl, parçala, yönet' taktiğini bir kez daha uyguluyor. Eğer emperyalist devletler kapalı kapılar ardında kolunuzu bükmeye çalışıyorlarsa gelin TBMM'de durumu tüm açıklığıyla anlatın." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:00 

Irak, Ekonomi
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