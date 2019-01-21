CHP'den 'Suriye'de güvenli bölge' tepkisi
1 saat önce
Öztrak, "Güvenli bölge diyerek ülke parçalamanın ne olduğunu Irak'ta gördük. Emperyalizm, klasik 'böl, parçala, yönet' taktiğini bir kez daha uyguluyor.
Öztrak, "Güvenli bölge diyerek ülke parçalamanın ne olduğunu Irak
'ta gördük. Emperyalizm, klasik 'böl, parçala, yönet' taktiğini bir kez daha uyguluyor. Eğer emperyalist devletler kapalı kapılar ardında kolunuzu bükmeye çalışıyorlarsa gelin TBMM'de durumu tüm açıklığıyla anlatın." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:00
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