CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar? - Son Dakika

Artan koronavirüs vakalarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 5:00'e kadar tam kapanma dönemine geçileceğini açıkladı. Bu kararın ardından CHP'li milletvekilleri sosyal medya üzerinden eleştiride bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, "Tam kapanmanın gerekliliğini tartışmıyoruz ancak vatandaş ne yiyecek ne içecek, elektrik-doğalgaz faturalarını nasıl ödeyecek? Esnafımız kirasını, vergisini, BAĞKUR primini nasıl, neyle ödeyecek? Herkes sizler gibi beş yerden maaş almıyor efendiler!" ifadelerini kullandı.

"TEK BİR VATANDAŞ BİLE MAĞDUR EDİLMEMELİDİR"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de "İşsizler için gerçek önlemler alındı mı? Esnafın, ihtiyacı olan vatandaşın kirası, faturaları devlet tarafından karşılanacak mı? Bu süreçte tek bir vatandaş bile mağdur edilmemelidir. Umarım; tam kapanma önü arkası düşünülerek alınmış bir karardır" diyerek tam kapanma kararına tepki gösterdi.

"TAM KAPANMA EKSİK BİR KARARDIR"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Pandeminin başından bu yana sosyal ve ekonomik desteğin sağlanacağı bir tam kapanma çağrısında bulunduk. Bilim insanlarının, uzmanların, meslek örgütlerinin ve bizim çağrılarımıza kulak tıkayan iktidar nihayet tam kapanma kararı aldı" diyerek şu sözlerle tam kapanmaya tepki gösterdi:

"18 günlük tam kapanma kararı geç kalınmış olsa da olumlu bir karardır. Fakat aynı zamanda eksik bir karardır. İktidar patates soğana, bir liralık ekmeğe muhtaç ettiği insanları şimdi de tam açlığa terk edemez. Ekonomik destek verilmezse günlük yevmiyeli çalışanlar başta olmak üzere kapanma kararından etkilenecek çalışanlar ve işsizler açlığa, işletmeler iflasa sürüklenecektir. Gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemleri almak devletin asli görevidir. Vatandaşlarına destek için kaynak bulamayan ama elektrik şirketlerine desteği acele gündemine alan, maliyeti milyonlarca insanın sırtına yükleyen iktidara, işletmelere kira desteği verilmesi yasa teklifimizin 17 Şubat'tan bu yana komisyonda beklediğini bir kez daha hatırlatıyorum. 18 günlük tam kapanmadan olumsuz etkilenecek vatandaşlarımıza ekonomik destek verilmeli; elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları kapanma süresince devlet tarafından karşılanmalıdır."

"AYLARDIR EVİNE EKMEK GÖTÜREMEYEN EMEKÇİYE DESTEK VERİLMESİ ŞART"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko sosyal medya hesabından "Hiç bir sosyal, ekonomik destek önlemi olmadan tam kapanma kararı alınmamalıydı. Aylardır evine ekmek götüremeyen emekçiye, küçük esnafa, seyyar satıcılara, müzisyenlere, tüm düzensiz ve günü birlik işlerde çalışanlara destek verilmesi şart" diyerek tepkisini dile getirdi.

"NE YİYECEK, NE İÇECEK BU İNSANLAR"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Tam kapanma iyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar? Kiralar, faturalar, vergiler ne olacak? Esnafımıza, günlük kazanarak geçimini sağlayan vatandaşlarımıza sosyal devletin gereği olan yardımlar yapılacak mı? Devlet babadır, bugünler için vardır ve dertlere çare olmalıdır!" ifadelerini kullandı.

TAHSİN TARHAN'DAN ELEŞTİRİ

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "Esnafın, emekçinin, sağlıkçının, öğretmenin, gençlerimizin ve 65 yaş üstü büyüklerimizin gözünün içine baka baka dalga geçer gibi lebalep kongreler yaptınız. Sağlığı siyaset uğruna yok saydınız. Şimdi utanmadan vatandaşı tam açlığa mahkum ediyorsunuz!" sözleriyle tam kapanma kararına rağmen halka destek paketinin açıklanmamasını eleştirdi.