CHP'den Tank Palet Fabrikasına İlişkin Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformunca, Tank ve Palet Fabrikasına ilişkin politika notu hazırlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformunca, Tank ve Palet Fabrikasına ilişkin politika notu hazırlandı.



CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, söz konusu fabrikanın özelleştirilmesi ile ilgili tespitlere ve çözüm önerilerine yer verilen politika notunun başta milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri olmak üzere tüm CHP Örgütüne basılı ve dijital dağıtılarak, "parti söylemi" şeklinde kullanılmasının sağlanacağı belirtildi.



Tank ve Palet Fabrikasının bugünkü bedelinin 20 milyar doların üzerinde olduğuna işaret edilen politika notunda şu bilgiler yer aldı:



"Altay tankını üretecek BMC s¸irketinin yüzde 49,9'u Katarlılara satıldı. Milli Verimlilik Merkezi, fabrikayı son on yıl içerisinde üç kez 'ülkemizin en verimli is¸ yeri' seçmis¸tir. Fabrikada görev yapan askeri personelin ve çalıs¸an 112 memur ile 714 is¸çinin hakları tehdit altındadır. Kamuoyuna yansıyan rakamlara göre yalnızca 2018'de savunma sanayisi s¸irketlerimizde çalıs¸an 50'ye yakın mühendisimiz Hollanda firmalarında çalıs¸mak üzere yurt dıs¸ına gitmis¸tir."



CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel de söz konusu karara ilişkin, şunları kaydetti:



"Türkiye gündemini yerli ve milli söylemleriyle oyalamaya çalışan AKP iktidarının, yerli ve milli savunma sanayimizin en temel fabrikasını yurt dışı ortaklı bir şirkete keyfi ve rant amaçlı bir şekilde özelleştirdiğini görüyoruz. Bu özelleştirme, ulusal bir güvenlik sorunudur. CHP olarak, bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz ve bu şaibeli o¨zelles¸tirmeye tu¨m demokratik yolları kullanarak sonuna kadar direneceğiz."

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