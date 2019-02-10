Son Dakika Haberleri: CHP'den Tank Palet Fabrikasına ilişkin açıklama

CHP'den Tank Palet Fabrikasına ilişkin açıklama

48 dakika önce

CHP Bilim Platformu tarafından Tank ve Palet Fabrikasına ilişkin hazırlanan, "parti söylemi" şeklinde kullanılacak politika notu, CHP örgütlerine basılı ve dijital ortamda gönderildi.

CHP'den Tank Palet Fabrikasına ilişkin açıklama, System.String[]
CHP Bilim Platformu tarafından Tank ve Palet Fabrikasına ilişkin hazırlanan, "parti söylemi" şeklinde kullanılacak politika notu, CHP örgütlerine basılı ve dijital ortamda gönderildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:45 

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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