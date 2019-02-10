CHP'den Tank Palet Fabrikasına ilişkin açıklama
48 dakika önce
CHP Bilim Platformu tarafından Tank ve Palet Fabrikasına ilişkin hazırlanan, "parti söylemi" şeklinde kullanılacak politika notu, CHP örgütlerine basılı ve dijital ortamda gönderildi.
CHP
Bilim Platformu tarafından Tank ve Palet Fabrikasına ilişkin hazırlanan, "parti söylemi" şeklinde kullanılacak politika notu, CHP örgütlerine basılı ve dijital ortamda gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:45
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