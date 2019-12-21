CHP'den tazminatlarını alamayan madenciler için kanun teklifi - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi ile 'İş Kanunu'nda' değişiklik öngörülüyor.

Teklif, Maden Kanunu kapsamında rödovans sözleşmesi çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ait işletmelerin, kıdem tazminatı yükümlülüklerini ayırmaları, ilgili kamu kurumunun bu yükümlülüklerin ayrılıp ayrılmadığını denetlemesini içeriyor. Şirket tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda rödovans sözleşmesinin sonlandırılması ve işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarının ödenmesinde ilgili kamu kurumunun sorumlu olması öngörülüyor.