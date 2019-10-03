CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Zam yağmuru devam ediyor ama Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre, enflasyon tek haneye düşmüş. İşçi, memur ve emeklilere düşük zam için tek hane aldatmacası sahnede." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, bir yılda doğal gaza yüzde 57, elektriğe yüzde 56, benzine ise yüzde 32 zam geldiğini belirtti.

İktidarın, IMF'nin isteği doğrultusunda, kamu çalışanlarına yapılacak zamlarda enflasyona göre kayıpların telafi edilmesi uygulamasından vazgeçerek, beklenen enflasyon oranına göre ücret artışı yapmayı düşündüğünü savunan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Zam yağmuru devam ediyor ama Türkiye İstatistik Kurumuna göre enflasyon tek haneye düşmüş. İşçi, memur ve emeklilere düşük zam için tek hane aldatmacası sahnede. Enflasyon ne olursa olsun açıkladıkları yüzde 5 hedefine göre ücret artışı, ücretlilerin alım gücünde büyük gerilemeye neden olur. Ancak 2019-2022 Ekonomi Programı'nda bunu açıkça yazdılar. Şimdi halktan gelecek tepkiyi azaltmak için TÜİK'in de devreye girdiğini ve bir tek hane aldatmacasının sahneye konduğunu görüyoruz. Ancak başta elektriğe ve doğal gaza yapılan zamlar olmak üzere her ürün ve hizmette zam yağmuru devam ediyor. TÜİK'in yaptığı düzenlemeler dahi kar etmeyecek ve biz önümüzdeki aylarda enflasyonun tekrar yükseldiğini göreceğiz."

Erdoğdu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile hayat pahalılığı arasındaki makasın giderek açıldığını öne sürerek, "TÜİK açıkladığı fiyatlardan bir market zinciri kursun hepimiz oradan alıveriş yapalım. Sadece akaryakıt, doğal gaz ve elektrik zamları ile bunların hayatın diğer alanlarına etkisi düşünüldüğünde, fiyat düşüşü iddialarıyla yapılan TÜFE hesaplamasının şaibeli olduğunu anlamak için konunun uzmanı olmaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın yeni bir ekonomi modeli getirdiğini anımsatan Erdoğdu, "Hiçbir ekonomik teoriye ve mantığa uymayan bu modele göre, zam yapınca enflasyon düşüyor, faiz düşünce de enflasyon düşüyor, faiz inince para değer kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, geçen yıl eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda da çok sayıda hedeften bahsedildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene anlaşıldığı üzere söz konusu hedefler yakalanamadı. Yüzde 5 enflasyon hedefinin gerçekleşmeyeceği, geçen sene koydukları hedefin gerçekleşmemesinden ortaya çıkıyor. 2018 yılı sonunda vergi indirimleri ve yönetim sopasıyla çeşitli ürünlerde geçici fiyat indirimleri gerçekleşti. Eğer benzer bir şekilde zorla fiyat indirimlerinin bu yılın sonunda tekrarlanmaması halinde kasım ve aralık aylarında enflasyon hızla yukarı çıkacak. Ne yaparlarsa yapsınlar tek hane aldatmacasını sürdüremeyecekler."