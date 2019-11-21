CHP'den termik santrallere süre uzatımının geri çekilmesini istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, TBMM'de görüşmeleri devam eden termik santrallere baca filtrelerinin takılması süresinin uzatılmasını öngören maddenin geri çekilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. TBMM Genel Kurulunda görüşülen, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaca, teklifin 50'nci maddesiyle, termik santrallere baca filtrelerinin takılması ve çevre mevzuatına aykırılıkların giderilmesine ilişkin tanınan sürenin uzatılmasının öngörüldüğünü söyledi. Karaca, benzer bir düzenlemenin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini vurguladı.

'ÇOCUKLARIMIZ, 5-6 ENERJİ LOBİSİNDEN DAHA KIYMETLİDİR'

Karaca, konunun tekrar, bu teklifle Meclis'e getirildiğini, termik santrallerin hava kirliliğine neden olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"10 santralin kurulu gücü 8 bin 350 megavat. 90 bin megavat kurulu gücümüz var, 8 bin 350 megavat kurulu güç kapatılacak diye biz insanların zehir solumasına izin vermeye devam edeceğiz. Bundan daha trajik bir düzenlemeyi hayal bile etmek istemiyoruz. İnsan yaşamı, sağlığı, çocuklarımız, 5- 6 enerji lobisinden daha kıymetlidir. Bugün hiçbir iradenin size emir vermesine, sizi yönlendirmesine ve yönetmesine izin vermeden 5 siyasi partinin milletvekilleri, grup başkanvekilleri olarak, parlamentoya bir daha gelmemek üzere 50'nci maddeyi geri çekelim ve 31 Aralık 2019'a kadar çevreye uyumlu hale getirilmeyen ve insanlarımızı, havamızı zehirleyen ve ölüm oranları sebepleri arasında ilk üçe çıkmış olan bu katliama, kirliliğe ve bu düzenlemeye 'hayır' diyelim ve geri çekilim."

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLECEK

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, -