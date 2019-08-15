Son Dakika Haberleri: CHP'den "toplu iş sözleşmesi" değerlendirmesi
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CHP'den "toplu iş sözleşmesi" değerlendirmesi

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba,"Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk-İş yönetimi arasında yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalanırken ortaya çıkan sonuç hem sendikalarımız hem de işçilerimiz adına içler acısıdır.

CHP'den
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba,"Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk-İş yönetimi arasında yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalanırken ortaya çıkan sonuç hem sendikalarımız hem de işçilerimiz adına içler acısıdır." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Türk İş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:17 
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