CHP'den "toplu iş sözleşmesi" değerlendirmesi
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba,"Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk-İş yönetimi arasında yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalanırken ortaya çıkan sonuç hem sendikalarımız hem de işçilerimiz adına içler acısıdır.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba,"Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk-İş yönetimi arasında yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalanırken ortaya çıkan sonuç hem sendikalarımız hem de işçilerimiz adına içler acısıdır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:17
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