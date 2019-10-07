Son Dakika Haberleri: CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki
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CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

22 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir.

CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir." değerlendirmesinde bulundu

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Donald Trump, Faik Öztrak, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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