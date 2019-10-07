CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:56 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir." değerlendirmesinde bulundu
Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."
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