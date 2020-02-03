CHP'den TÜİK'in enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Hükümet enflasyonu düşürmekte kararlı. Ama bunu hayatı ucuzlatarak değil, halkın en fazla tükettiği mal ve hizmetlerin ağırlığını azaltarak yapmakta kararlılar." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in enflasyon hesaplama paketinde gıda, konut, ulaştırma ve giyimin ağırlıklarının düşürüldüğünü savundu.

"TÜİK, 'eğer enflasyon normal şartlarda düşürülemiyorsa o zaman vatandaşı etkileyen ana grupların dağılımını düşürelim' demiş. Böyle giderse gıdayı enflasyon paketinden çıkarabilirler." ifadesini kullanan Erdoğdu, Ocak 2020 enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 2,15 artış göstererek çift haneli rakamlardaki seyrini koruduğunu belirtti.

İktidarın enflasyonu düşürme formülünün bu ay belli olduğunu aktaran Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Hükümet enflasyonu düşürmekte kararlı. Ama bunu hayatı ucuzlatarak değil, halkın en fazla tükettiği mal ve hizmetlerin ağırlığını azaltarak yapmakta kararlılar. Onlar için halkın yaşadığı pahalılık ve vatandaşın refah seviyesi önemli değil. Rakamlarla oynayarak halka açıkça yalan söylüyorlar. Bunun için de devletin resmi kurumunu alet ediyorlar. İnsanlar hayatta kalma mücadelesi verirken, insanlarla adeta alay edercesine enflasyon paketinde vatandaşın en çok tükettiği kalemlerin ağırlığını düşürüyorlar. Oysa vatandaş, geçen yıl ocak ayında 100 liraya aldığı ürünü bu yılın ocak ayında 108 liraya alıyorsa enflasyonun yüzde 8 olacağını, ama aynı ürünü bu yıl 150 liraya alıyorsa yaşadığı enflasyonun yüzde 50 olduğunu yaşayarak biliyor."