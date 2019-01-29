CHP'den Tunç Soyer Eleştirilerine Cevap

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile ilgili özellikle MHP kanadından gelen eleştirilere cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile ilgili özellikle MHP kanadından gelen eleştirilere cevap verdi.



TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Tunç Soyer'in siyaset anlayışının, CHP açısından takdirle karşılandığını söyledi. Bahçeli'nin, durduğu yeri değerlendirmesi gerektiğini belirten Engin Özkoç şöyle konuştu:



"Bu, yalnızca kendisi açısından söz konusu değildir, Türkiye'nin itibarı açısından da söz konusudur. O yüzden bulunduğu yer, yalnızca bir siyasi partinin genel başkanlığı değil, Türkiye'de milliyetçiliği temsil eden, egemen güçlere karşı dik duran temsili bir yeri vardır. Buna layık konuşma biçimi geliştirmelidir. Kendisi eğer bu konuda gerçekten rahatsız oluyorsa, hem diktatörlükten yana olan, hem de Amerikan emperyalizminin yandaşlığını yapan ve onun arkasında duran kişinin arkasında durmaktan vazgeçmelidir. Milletinin ve ülkenin arkasında durmalıdır. Bu şahsiyet artık öyle bir noktaya gelmiştir ki; Türkiye'de milli savunmaya ait, savunma sanayimizin temel taşları olan fabrikaları satma noktasına gelmiştir. Savunma sanayisini dahi bir başka ordunun emrine vermeye sesini çıkarmayan Devlet Bahçeli'nin, kendisi hakkında da biraz oturup düşünmesi gerekir."



ÖZEL: DEVLET BAHÇELİ'NİN İŞİNE GELMEZ



Bahçeli'ye tepkisini yazılı bir açıklama ile dile getiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "CHP, askeri ve sivil tüm darbe girişimleriyle mücadele etmiş, bu çerçevede yöneticileri hapisler yatmış, öldürülmüş, mal varlıklarına el konulmuş bir siyasi partidir. Partimizin İzmir adayı üzerinden 12 Eylül darbesinde partimizin tutumunu ağzına almak ya da buradan Tunç Soyer'e dil uzatmak, hiç kimsenin haddi değildir. Bizler eğer babalarının yaptıkları nedeniyle çocuklarını sorumlu tutmaya başlarsak, onların soyadları üzerinden siyaseti kurgularsak, halen siyasette bulunan ve babaları hakkında çeşitli iddia ve ithamlar olan onlarca ismi tartışmaya açarız. Bu durumun en çok Devlet Bahçeli'nin işine gelmeyeceği ortadadır" dedi. - Ankara

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