CHP'den turizm kanununun iptali için AYM'ye başvuru - Son Dakika

CHP '7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 15 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, geçen temmuzda yasalaşan 26 maddelik kanunun 15 maddesinin iptali için AYM'ye başvuru yaptı. Altay, AYM'ye başvuru dilekçesini verdikten sonra açıklama yaptı. Altay, TBMM'de Temmuz ayında yasalaşan turizmi teşvik kanunu ve bazı kanunlar hakkında değişiklik yapılmasına dair kanunun anayasaya aykırılığı sebebiyle başvuru yaptıklarını söyledi. Altay, "Yüce mahkememin iş yükünün yoğunluğunu bilmekle beraber bu çok hassas konuda bir an önce erken ve hızlı bir karar almasını da kamuoyu üzerinden talep ediyoruz. Ormanlarımız, kıyılarımız, meralarımız rant kapısı olarak görülemez; hepimizindir, insanlarındır, hayvanlarındır, bitkilerindir bütün canlılarındır" dedi.