CHP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusu - Son Dakika

CHP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusu

6 saat önce

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusu, System.String[]

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tanal, Avrupa Parlamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Tanal, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerini hatırlatarak, bayrak düşmanı ırkçı Lagos'un Türkiye'de yargılanması önünde bir engelin olmadığına dikkat çekti. Tanal, verdiği dilekçede bayrağın bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü olduğunu belirterek, TCK'nın 300 ve 301 maddelerinden yargılanabileceğini ifade etti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ece Üner'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile: Belli ki yara büyük, şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir
CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 00:18:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]