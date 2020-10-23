CHP'den Türkiye'de Yaşlılık ve Yaşlanma Politika Notu Açıklaması - Son Dakika

CHP'den Türkiye'de Yaşlılık ve Yaşlanma Politika Notu Açıklaması

23.10.2020 13:43
CHP'den Türkiye'de Yaşlılık ve Yaşlanma Politika Notu Açıklaması, System.String[]

CHP Bilim Platformunun hazırladığı "Türkiye'de Yaşlılık ve Yaşlanma Politika Notu"nda, "Yaşlılarımızın emeklilik dönemlerini, diledikleri gibi huzur içinde geçirmeleri sağlanacak.

CHP Bilim Platformunun hazırladığı " Türkiye'de Yaşlılık ve Yaşlanma Politika Notu"nda, "Yaşlılarımızın emeklilik dönemlerini, diledikleri gibi huzur içinde geçirmeleri sağlanacak. Bunun için aynı koşullarda çalışmış olduğu halde farklı ücret alanların emekli maaşlarının arasındaki uçurumlar kapatılacak." ifadesine yer verildi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformunca Türkiye'deki yaşlı sorunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bu sorunların derinleşmesi ve Türkiye'de nüfusun hızla yaşlanması ve buna yönelik alınması gereken önlemlere ilişkin kapsamlı "politika notu" hazırlandı.

Politika notu hazırlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği bir toplantı düzenlendi ve alandaki uzmanlar, akademisyenler diğer STK temsilcileri ile bilgi alışverişi yapıldı, sorunun bütün boyutları ele alındı.

Açıkel, CHP Bilim Platformu olarak, yaşlılar hakkındaki politika notuyla Türkiye'nin derin bir sorununu kamuoyunun dikkatine sunduklarını ve iktidarı bu konuda adım atmaya davet ettiklerini kaydetti. Açıkel, "Yaşlılarımız yoksulluk, yalnızlık ve ihmallerle karşı karşıya bırakılıyor." ifadesini kullandı.

"Tüm hizmetler titizlikle planlanacak ve koordine edilecek"

CHP Bilim Platformu tarafından hazırlanan Türkiye'de Yaşlılık ve Yaşlanma Politika Notu'nda, CHP'nin yaşlılar için yapacağı hizmetlerden bazıları şöyle sıralandı:

"Yaşlanan toplum için sunulacak tüm hizmetler titizlikle planlanacak ve koordine edilecek. Ülkemizin ihtiyacı olan politikaların üretilmesi için öncelikle yaşlıların bölgesel ve sosyoekonomik özelliklerini, ihtiyaçlarını, hizmetlerin boyutlarını ve erişilebilirliklerini tespit edecek ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek.

Yaşlılarımızın emeklilik dönemlerini, diledikleri gibi huzur içinde geçirmeleri sağlanacak. Bunun için aynı koşullarda çalışmış olduğu halde farklı ücret alanların emekli maaşlarının arasındaki uçurumlar kapatılacak. Emekli maaşı her yaşlımızın insanlık onuruna yaraşır bir yaşam süreceği seviyeye getirilecek."

"Her hastane içinde geriatri klinikleri kurulacak"

Tüm vatandaşların refah içinde bir yaşam sürmesi ve temel tüm ihtiyaçlarını muhtaçlık duymadan karşılayabilmesi için Aile Destekleri Sigortası'nın hayata geçirileceğini belirtildiği politika notunda şunlar kaydedildi:

"Bunun içinde, tüm yaşlı vatandaşlarımızın yaşlılıklarında ihtiyaç duydukları bakım hizmetlerini ya da kurumsal hizmetleri alabilmelerini sağlamak için Yaşlı Bakım Sigortası da olacak.

Yaşlılarımızın ihtiyacı olan kurumsal bakım ve evde bakım hizmetleri, kentlerdeki demografik yapı ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenecek.

Her hastane içinde önleyici sağlık hizmetleri ile erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu geriatri klinikleri kurulacak."

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Türkiye, Emekli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'den Türkiye'de Yaşlılık ve Yaşlanma Politika Notu Açıklaması - Son Dakika

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