Çelebi, Aksoy ile Özel'in istifası ile CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

Üç milletvekili, ayrı ayrı açıklamalarda bulunup, gerekçelerini sıralayarak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Çelebi, Aksoy ile Özel, Mecliste ortak basın toplantısı düzenledi.

Son Dakika › Güncel › CHP'den üç milletvekili istifa etti (1) - Son Dakika

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