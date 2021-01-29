CHP'den üç milletvekili istifa etti (1) - Son Dakika

CHP'den üç milletvekili istifa etti (1)

29.01.2021 18:06

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'den istifa etti.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'den istifa etti.

Çelebi, Aksoy ile Özel, Mecliste ortak basın toplantısı düzenledi.

Üç milletvekili, ayrı ayrı açıklamalarda bulunup, gerekçelerini sıralayarak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Çelebi, Aksoy ile Özel'in istifası ile CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

CHP'den üç milletvekili istifa etti (1)
CHP'den üç milletvekili istifa etti (1)
CHP'den üç milletvekili istifa etti (1)
CHP'den üç milletvekili istifa etti (1)

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Çelebi, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'den üç milletvekili istifa etti (1) - Son Dakika


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