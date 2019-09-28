CHP'den 'Uluslararası Suriye Konferansı'
1 saat önce
CHP, Suriye'de barış ve demokratik koşullarda yeniden kalkınma sürecine katkı için "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" temasıyla Uluslararası Suriye Konferansı düzenledi.
CHP, Suriye'de barış ve demokratik koşullarda yeniden kalkınma sürecine katkı için "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" temasıyla Uluslararası Suriye Konferansı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:41
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