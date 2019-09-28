Son Dakika Haberleri: CHP'den 'Uluslararası Suriye Konferansı'
Son Dakika Ekonomi Haber

CHP'den 'Uluslararası Suriye Konferansı'

1 saat önce

CHP, Suriye'de barış ve demokratik koşullarda yeniden kalkınma sürecine katkı için "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" temasıyla Uluslararası Suriye Konferansı düzenledi.

CHP'den 'Uluslararası Suriye Konferansı', System.String[]

CHP, Suriye'de barış ve demokratik koşullarda yeniden kalkınma sürecine katkı için "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" temasıyla Uluslararası Suriye Konferansı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli öğretmen, cüzdanını bulup getiren suriyeli genci alnından öptü
Kılıçdaroğlu'ndan hükümetin Suriye politikasına destek: Mücadeleye inanıyoruz İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 21:03:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den 'Uluslararası Suriye Konferansı'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]