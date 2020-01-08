CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi - Son Dakika
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CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi

6 saat önce

CHP, üniversite öğrencilerinin beslenmelerinin ücretsiz karşılanması için yasa teklifi hazırladı.

CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi, System.String[]

CHP, üniversite öğrencilerinin beslenmelerinin ücretsiz karşılanması için yasa teklifi hazırladı.

TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün imzası bulunan yasa teklifi ile ilgili CHP Parti Okulu'nda basın açıklaması yapıldı. Levent Gök'ün de yer aldığı basın açıklamasında Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt, "En temel beslenme hakkımızı rektörlerin iki dudağının arasına bırakan muğlaklığa bir son verilmesi için, üniversite öğrencilerinin beslenme hakkının devlet tarafından ücretsiz karşılanması için, TBMM Başkanvekilimiz Levent Gök ile birlikte hazırladığımız yasa teklifimizi veriyoruz" dedi.

Bozkurt, Türkiye'de 200'den fazla üniversite ve 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gelecek umuduyla pek çoğu ailesinden ayrı şartlarda okumaya çalışan milyonlarca genç, dersleriyle beraber geçim derdiyle de uğraşmak zorunda kalıyor. Kimisi geleceğin doktoru, kimisi mühendisi, kimisi yöneticisi olacak gençler maalesef en temel ihtiyaçlarını dahi karşılarken zorlanıyor. Son günlerde gündeme geldiği üzere bu ihtiyaçların başında beslenme geliyor. Ülkemizin geleceğini kurtaracak olan çağdaş, bilimsel, özerk üniversite ve öğrencilere verilecek olan kamusal ücretsiz bir eğitimdir. Çünkü bizler okulların müşterisi değil, ülkesine ve halkına faydalı olmak, üretmek isteyen öğrencileriz."

Kaan ULU/ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:52 Kaynak: DHA
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