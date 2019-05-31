Son Dakika Haberleri: CHP'den yargı reformu eleştirisi
Son Dakika Ekonomi Haber

CHP'den yargı reformu eleştirisi

2 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Dün yürütmenin başı toplamış herkesi ve Meclisin yapacağı işler konusunda talimat, ödev veriyor ya da o isteyince kesinlikle olacağını vurguluyor.

CHP'den yargı reformu eleştirisi , System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Dün yürütmenin başı toplamış herkesi ve Meclisin yapacağı işler konusunda talimat, ödev veriyor ya da o isteyince kesinlikle olacağını vurguluyor. Bu Meclise ve millete hakaret" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:03 
Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul tahminini açıkladı Adalet Partisi de 23 Haziran İstanbul seçimlerinde CHP'yi destekleyecek Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 18:06:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den yargı reformu eleştirisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]