CHP'den yargı reformu eleştirisi
2 saat önce
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Dün yürütmenin başı toplamış herkesi ve Meclisin yapacağı işler konusunda talimat, ödev veriyor ya da o isteyince kesinlikle olacağını vurguluyor.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:03
Grup Başkanvekili Özgür Özel
, "Dün yürütmenin başı toplamış herkesi ve Meclisin yapacağı işler konusunda talimat, ödev veriyor ya da o isteyince kesinlikle olacağını vurguluyor. Bu Meclise ve millete hakaret" dedi.
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