CHP'den "yeni eğitim öğretim yılı" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "2019-2020 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitime başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri bin 198 lira. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 14 artmış. Memur-Sen Genel Başkanı duyuyorsun değil mi? Senin aldığın zam yüzde 4 artı 4. Türk-İş Başkanı sen de duy, yüzde 14'ün karşısında aldığın zam oranı yüzde 8." dedi.

Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim öğretim yılında 19 milyona yakın çocuğun, 1 milyonun üzerinde öğretmenin okullarla buluşacağını söyledi.

Bu zorlu maratonun yükünü omuzlarında taşıyacak öğretmenlere, öğrencilere ve velilere kolaylıklar dileyen Kaya, cemaat ve tarikatların inisiyatifine bırakılan eğitim sisteminin can çekiştiğini ileri sürdü.

Eğitime erişimde sorunlar yaşandığını, öğretmen, okul ve derslik sayılarının yetersiz olduğunu, laik, demokratik, bilimsel eğitimin verilmediğini savunan Kaya, atanamayan öğretmen sayısının 700 bine dayandığını bildirdi.

Acil olarak 200 bin öğretmenin alımı yapılması ve "sözleşmeli-ücretli" öğretmen ayrımını kaldırılması çağrısında bulunan Kaya, ayrıca 950 engelli öğretmenin de atamasının yapılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan ücretli bir öğretmenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mektubu okuyan Kaya, 17 bin köyde okul ve öğretmenin olmadığına dikkati çekti.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 7 okulun depreme dayanıklı olmadığı için eğitim öğretim yılına başlayamadığını belirten Kaya, "Sorarlar insana okullar kapandığında, Haziran ayından bu yana ne iş görüyordunuz? Sayın Milli Eğitim Bakanı, İstanbul Valisi, İl Milli Eğitim Müdürü uyuyor muydunuz, yoksa orada bir kasıt mı var? Bize göre orada bir kasıt var." diye konuştu.

"Taşımalı eğitim çocukları perişan etti"

Taşımalı eğitim adı altında 1 milyon 321 bin çocuğun perişan edildiğini öne süren Kaya, CHP iktidarında kapatılan köy okullarının açılacağını, öğretmensiz köylerin öğretmene kavuşacağını belirtti.

Kaya, taşımalı eğitim gören çocukların büyük bir bölümünün tarikat ve cemaatlere yönlendirildiğini ileri sürerek, iktidarlarında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın cemaat ve tarikatlar ile bunlara bağlı vakıflarla yaptığı protokollerin derhal sonlandırılarak, çocuklara devlet yurtları yapılacağını anlattı.

İkili eğitimin devam ettiğini dile getiren Kaya, bunun sonlandırılması için 57 bin derslik yapılması gerekirken, 2019'da sadece 17 bin 500 derslik için bütçe ayrıldığını aktardı.

İmam hatip lisesi sayısının 2018-2019 eğitim öğretim yılında bin 607'ye çıktığını anlatan Kaya, "İmam ihtiyacı var mıdır? Camilerin hepsinde imamlar vardır. İmam ihtiyacı, hatip ihtiyacı kadar imam hatip mutlaka açılmalıdır ama imam ve hatip ihtiyacından fazlası gerçekten haramdır." ifadesini kullandı.

Liselere Giriş Sınavı ile zorlama tercihlerle gençlerin imam hatip liselerinde okumaya mahkum edildiğini ileri süren Kaya, bu okullarda üniversiteye girişte başarı oranlarının düşük olduğuna dikkati çekti.

"Kadına şiddet eğitimle çözülür"

Kaya, CHP iktidarında bu sınav sisteminin kaldırılacağını, sınav odaklı ezbere dayalı eğitim anlayışının terk edilerek, çocukların yetenekleri ve ilgi alanlarına göre yönlendirileceğini, okul aile birliklerinin işlevsel hale getirileceğini vurguladı.

Kadına şiddetin eğitim politikalarıyla çözülebileceğinin altını çizen Kaya, "Türkiye'de günde ortalama 3 kadın ölüyor. Çocuklarımız tecavüze, tacize, şiddete maruz kalıyor. Kadına ve çocuğa şiddetin kökeninde eğitim sistemindeki eksiklikler yatmaktadır. Çünkü eğitim sistemimizin içeriği evrensellikten, bilimsellikten, insan haklarından yoksundur. Aileden, okuldan, hayatın her alanından şiddet kültürünün yok edilmesi için eğitim sisteminde köklü değişikliklere ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Karma eğitimin önemli olduğunun vurgulayan Kaya, bu kuralın dışına çıkılamayacağına işaret etti.

CHP'li belediyelerin ülke nüfusunun yüzde 57'sinde iş başında olduğunu anlatan Kaya, belediyelerinin eğitim seferberliği başlattığını, hızla kreşler, çocuk bakım evleri, yurtlar açtığını, öğrencilerin sorunlarını çözmeye çalıştığını dile getirdi.

"Hiçkimse umutsuzluğa kapılmamalı"

"Cumhuriyetimizin ilk yıllarında nasıl başarmışsak, şimdi de başaracağız. Çünkü biz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hasan Ali Yücel'in, İsmail Hakkı Tonguç'un açtığı laik, demokratik, bilimsel eğitim yolunun takipçisiyiz." diyen Kaya, hiç kimsenin umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Okulların açılmasıyla yapılacak eğitim harcamalarına da değinen Yıldırım Kaya, şu bilgileri verdi:

"2019-2020 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitime başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri bin 198 lira. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 14 artmış. Memur-Sen Genel Başkanı duyuyorsun değil mi? Senin aldığın zam yüzde 4 artı 4. Türk-İş Başkanı sen de duy, yüzde 14'ün karşısında aldığın zam oranı yüzde 8. İlkokul birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri bin 813 lira. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 12 artmış. Ortaokula başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri bin 992 lira. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 17 artmış. Liseye başlayan öğrencinin gideri 2 bin 144 lira. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 17 artmış. Tüm eğitim kademelerindeki artış yüzde 15 olarak gerçekleşmiş. Peki kamu çalışanlarına ve işçilere verilen zam yüzde 4 artı 4. Doğal gaza yapılan zam yüzde 30."