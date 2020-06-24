CHP'den "YKS ertelensin" çağrısı - Son Dakika

CHP'den "YKS ertelensin" çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Yeterli tedbirler alınamıyorsa, gençlerimizin can güvenliği sağlanamayacaksa gelin bu ısrarınızdan vazgeçin, YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Yeterli tedbirler alınamıyorsa, gençlerimizin can güvenliği sağlanamayacaksa gelin bu ısrarınızdan vazgeçin, YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin." dedi.

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'de alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çocukların ve gençlerin uzun yıllar, büyük emeklerle hazırlandıkları sınavlara Kovid-19'un gölgesinin düştüğünü belirten Kaya, sınavın doğal stresine bir de koronavirüs korkusu eklendiğini söyledi.

Sınavların ileri tarihe ertelenme taleplerinin karşılık bulmadığını ve sınavların sırayla yapmaya başlandığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"14 Haziran'da yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavı ve 20 Haziran'da yapılan LGS sınavında resmi makamların açıklamalarının aksine, yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmadığını gördük. Sosyal mesafe kurallarının yerle yeksan olduğunu endişeyle izledik. Sınav öncesi, sınav süreci ve sınav sonrası yaşananlar herkesi korkuttu."

Kaya, 451 bin öğrencinin katıldığı Milli Savunma Üniversitesi sınavı ve 1 milyon 670 bin öğrencinin katıldığı LGS sınavında büyük sorunların yaşanmasının 27-28 Haziran'da 2 milyon 433 bin kişinin gireceği YKS sınavı için endişe ve korkuyu misliyle arttırdığını ileri sürerken, 83 milyon adına sordukları soruların mutlaka yanıtlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı ve LGS'de yaşanan güvenlik sorunlarının YKS'de de yaşanmaması için ilave tedbirler alınıp alınmadığını soran Yıldırım Kaya, şöyle konuştu:

"Kovid-19 tanısı konan ya da durumundan şüphelenilen öğrenci ve görevlilere ilişkin ne gibi tedbirler alındı? 1 milyon 670 bin öğrencinin katıldığı LGS'de, 25 kişilik sınıflarda gözetmenler hariç 20 kişi sınava girerken 2 milyon 433 bin kişinin gireceği YKS sınavında sınıflarda sosyal mesafe nasıl sağlanacak? Boyu çok uzun ve kilolu gençlerimizin ilkokul sıralarında sınava girerek mağdur olmamaları için önlem alınacak mı? Öğrenci ve velilerin okul önlerinde sosyal mesafe kurallarına aykırı toplanmalarını engellemek için yeterli güvenlik tedbirleri alınacak mı? Son günlerdeki gelişmeler konusunda Bilim Kurulu'nun görüşü alındı mı? Sınav öncesi yeterli tedbirlerin alındığına dair kamuoyu ve öğrencileri tatmin edecek bir açıklama yapılacak mı?"

Benzer soruları TBMM'ye verdikleri soru önergeleriyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da sorduklarını, ancak yanıt alamadıklarını bildiren Kaya, öğretmenlerden bu zorlu süreçte öğrencilerine sahip çıkmalarını ve onları yalnız bırakmamalarını istedi.

Okullardaki dezenfektan ve maske gibi ihtiyaçları için CHP'li belediyelerin hazırlıklı olduğunu dile getiren Kaya, tüm okullarda mutlaka ateş ölçer bulundurulması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "ÖSYM ve tüm yetkilileri daha önce de uyardık, şimdi de uyarıyoruz. Yeterli tedbirler alınamıyorsa, gençlerimizin can güvenliği sağlanamayacaksa gelin bu ısrarınızdan vazgeçin, YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin." diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, LGS, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:27 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den 'YKS ertelensin' çağrısı - Son Dakika

Son Dakika

22:37 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 19:42 İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:42 Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
20:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:39:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'den "YKS ertelensin" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]