Son Dakika Haberleri: CHP'den Ysk'ya Çağrı

CHP'den Ysk'ya Çağrı

1 saat önce

CHP Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Ali Kutar basın açıklaması yaparak Yüksek Seçim Kurulu'na çağrıda bulundu.

CHP'den Ysk'ya Çağrı, System.String[]
CHP Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Ali Kutar basın açıklaması yaparak Yüksek Seçim Kurulu'na çağrıda bulundu.

CHP tarafından 81 ilde il başkanlıkları tarafından eş zamanlı yapılan basın açıklamasını Adıyaman'da İl Başkan Yardımcısı Ali Kutar yaptı.

Ali Kutar yaptığı basın açıklamasında 7 madde sıralayarak, "YSK, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldıkları kararlara uymak zorundadır. YSK, seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasadışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK, 'demokrasi değil seçimsiz bir Türkiye' isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır. YSK, hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu bunu açık ve net cevap vermek zorundadır. YSK'da hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadırlar. Özetle iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpasın YSK bozmak zorundadır. Bu YSK'nın tarihsel sorumluluğudur" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:45 Kaynak: İHA
Politika
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